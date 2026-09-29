Bageshwar News: बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सीईसी का पुतला फूंका

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प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने और उनके कार्यकाल के दौरान मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण और जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में धांधली और पारदर्शिता से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, पूर्व जिपं अध्यक्ष हरीश ऐठानी, पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, कुंदन गोस्वामी, लोकमणि पाठक, लक्ष्मी धर्मशक्तू, राजेंद्र परिहार, बालकृष्ण, गोपा धपोला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवादएसबीआई तिराहे पर लगा लंबा जाम, फंसे रहे वाहनकांग्रेस के पुतला दहन और विरोध मार्च के दौरान नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। एसबीआई तिराहे के पास प्रदर्शन के कारण बागेश्वर-कपकोट और गरुड़ मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चौराहे पर पुलिसकर्मियों को यातायात सुचारू कराने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब आधे घंटे तक यात्री और स्कूली छात्र जाम में फंसे रहे। संवाद