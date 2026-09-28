Bageshwar News: पिंडर घाटी की चोटियों पर हिमपात से बागेश्वर में बढ़ी ठिठुरन

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सोमवार को मौसम खुलने और धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। गरुड़, कांडा, काफलीगैर, दुग-नाकुरी और कपकोट क्षेत्र में किसान खेतों में पहुंचे और बारिश से गीली हुई धान की पकी फसल समेटने और कटाई में जुट गए।बागेश्वर। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें मलबे से प्रभावित हुई हैं। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार कन्यालीकोट-जगथाना मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने से यातायात ठप हो गया था। जेसीबी की मदद से देर शाम मार्ग सुचारु करा दिया गया। कपकोट क्षेत्र के काफलीकमेड़ा और बदियाकोट-बोरबलड़ा मोटर मार्ग अब भी बंद हैं। विभाग की ओर से मशीनें लगाकर मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद