ऊधमसिंह नगर: किच्छा- सिरौलीकलां में मतदान शुरू, बूथों पर लगी लंबी कतारें

नगर पालिका किच्छा और सिरौलीकलां में मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही विभिन्न बूथों पर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। मतदाता कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कही है।

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बूथ संख्या 67 पंत कॉलोनी और उत्तरांचल कॉलोनी में मतदाता कतार में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। वहीं बूथ संख्या 22 और 23 वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय तथा बूथ संख्या 14, 15, 16 और 17 सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कार्यालय में भी मतदान जारी है। विज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।

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