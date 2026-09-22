Bageshwar News: ठेकेदार संघ ने की सांकेतिक तालाबंदी, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

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बागेश्वर। लंबे समय से बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे ठेकेदार संघ ने मंगलवार को जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग में एक दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी की। इस संबंध में आयोजित बैठक में ठेकेदारों ने उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को चेतावनी पत्र भेजा है। ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विभागों को पूर्व में भी भुगतान संबंधी दिक्कतों से अवगत कराया जा चुका था लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यदि शीघ्र ही बकाये का निस्तारण नहीं किया गया तो दो अक्तूबर से तीनों विभागों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी जो भुगतान मिलने तक जारी रहेगी। संघ ने डीएम, एसपी, एसडीएम और तीनों विभागों के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो अक्तूबर के बाद होने वाली तालाबंदी की पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। ज्ञापन देने वालों में भुवन भट्ट, महेश सिंह, नारायण सिंह, नंदन सिंह, मोहन चंद्र आदि रहे।