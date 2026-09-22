Bageshwar News: खराब मौसम और धुंध से हेली सेवाएं प्रभावित

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मौसम खराब होने के कारण हल्द्वानी से निर्धारित दो उड़ानों में से केवल एक और देहरादून से भी एक ही उड़ान मेलाडुंगरी पहुंच सकी। दिनभर धुंध और कम दृश्यता के चलते अन्य उड़ानों का संचालन नहीं हो सका। हेली सेवाएं प्रभावित होने से कई यात्रियों को सड़क मार्ग से आवाजाही करनी पड़ी।

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गरुड़ (बागेश्वर)। खराब मौसम और धुंध के कारण मंगलवार को मेलाडुंगरी हेलीपैड पर हेली सेवाएं प्रभावित रहीं। कम दृश्यता के चलते हल्द्वानी और देहरादून से निर्धारित उड़ानों का संचालन बाधित हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।