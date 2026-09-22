Bageshwar News: ग्राम प्रधानों ने विकास भवन का घेराव कर किया प्रदर्शन

विज्ञापन

बागेश्वर। प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर मंगलवार को जिलेभर के ग्राम प्रधानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानों ने तहसील परिसर से विकास भवन तक विरोध रैली निकाली और सीडीओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।