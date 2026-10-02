Bageshwar News: 71 वें दिन भी जारी रहा सड़क के लिए ग्रामीणों का अनशन

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कपकोट (बागेश्वर)। फुलवाड़ी-फुलचौंरा में सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का अनशन प्रतिदिन जारी है। देवेंद्र सिंह, राजू धोक्टी ने क्रमिक अनशन में बैठकर आंदोलन की कमान संभाली। बृहस्पतिवार को फुलवाड़ी के जनमिलन केंद्र में पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई घंटों पैदल चलना पड़ता है। सड़क के लिए 70 दिनाें लगातार अनशन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क का कार्य शुरू होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी। इस मौके पर चरण सिंह बघरी, रतन सिंह दानू, मोहिनी देवी, पुष्पा देवी आदि मौजूद रहे।