Bageshwar News: बागेश्वर में पांच अक्तूबर से बदलेगा स्कूलों का समय
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
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बागेश्वर। जिले के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। जिले में अब एक अक्तूबर के बजाय पांच अक्तूबर से शीतकालीन समय-सारणी प्रभावी होगी।
सामान्यतः हर साल शासनादेश के अनुसार एक अक्तूबर से विद्यालयों का संचालन शीतकालीन समयावधि के तहत सुबह 9:15 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक किया जाता है। शिक्षक संगठनों के अनुरोध और आगामी अवकाशों के दृष्टिगत व्यवस्था में आंशिक बदलाव किया गया है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रातः 8:00 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम होना है, जबकि इसके बाद तीन और चार अक्तूबर को अवकाश रहने के कारण अब पांच अक्तूबर से नया समय लागू करने का निर्णय लिया गया है।
कोट
इस बार शिक्षक संगठनों के विशेष अनुरोध और दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर प्रातः आठ बजे झंडारोहण कार्यक्रम के आयोजन और उसके बाद तीन व चार अक्तूबर के अवकाश के चलते निर्णय लिया गया है कि अब जिले के सभी विद्यालय एक के बजाय पांच अक्तूबर से शीतकालीन समय-सारणी के अनुसार प्रातः 09:15 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक संचालित होंगे। -आशाराम, प्रभारी सीईओ, बागेश्वर
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सामान्यतः हर साल शासनादेश के अनुसार एक अक्तूबर से विद्यालयों का संचालन शीतकालीन समयावधि के तहत सुबह 9:15 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक किया जाता है। शिक्षक संगठनों के अनुरोध और आगामी अवकाशों के दृष्टिगत व्यवस्था में आंशिक बदलाव किया गया है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रातः 8:00 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम होना है, जबकि इसके बाद तीन और चार अक्तूबर को अवकाश रहने के कारण अब पांच अक्तूबर से नया समय लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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इस बार शिक्षक संगठनों के विशेष अनुरोध और दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर प्रातः आठ बजे झंडारोहण कार्यक्रम के आयोजन और उसके बाद तीन व चार अक्तूबर के अवकाश के चलते निर्णय लिया गया है कि अब जिले के सभी विद्यालय एक के बजाय पांच अक्तूबर से शीतकालीन समय-सारणी के अनुसार प्रातः 09:15 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक संचालित होंगे। -आशाराम, प्रभारी सीईओ, बागेश्वर
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