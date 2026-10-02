Bageshwar News: बिना प्रशिक्षण ग्रास कटर का संचालन घातक, 20 से अधिक लोग घायल

विज्ञापन

लिली, गैनाड़ निवासी भोपाल सिंह बीते दो वर्षों से ग्रास कटर मशीन का प्रयोग कर रहे थे। घास काटते समय मशीन अचानक अनियंत्रित हो गई और पास में खड़ी उनकी पत्नी कमला देवी (48) के हाथ और पैर में चोट लग गई। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।तुपेड़ निवासी कैलाश सिंह (37) भी बीते मंगलवार को घास काटते समय ग्रास कटर मशीन की चपेट में आने से जख्मी हो गए। जिला अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गिरिजाशंकर जोशी किसानों से अपील की है कि इन मशीनों को चलाने से पहले पूरी ट्रेनिंग लें। उन्होंने सुरक्षा उपकरण अपनाने और अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।