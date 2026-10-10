Bageshwar News: एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन के विजय बने ब्लॉक अध्यक्ष

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नई कार्यकारिणी में मनोज कुमार को उपाध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह मर्तोलिया को महामंत्री और मनोज कुमार को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का संघ के सदस्यों ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख भावना शाही और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीईओ आशाराम चौधरी मौजूद रहे। अधिवेशन के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज असों के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र, एससी/एसटी शिक्षक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार और जिला महामंत्री सुधीर कुमार ने भी अपने विचार रखे।

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कपकोट (बागेश्वर)। एससी/एसटी शिक्षक एसोसिएशन का ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन धूमधाम से आयोजित किया गया जिसमें सर्वसम्मति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन में विजय कुमार को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया।