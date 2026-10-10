Bageshwar News: सड़क की मांग के लिए अनशन जारी रहा अनशन

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कपकोट(बागेश्वर)। फुलवाड़ी-फुलचौंरा में सड़क की मांग के लिए ग्रामणों का अनशन 80वें दिन भी जारी रहा। अनशन स्थल पर देेवेंद्र सिंह बघरी, खड़क सिंह दानू ने क्रमिक अनशन की कमान संभाली। शनिवार को जनमिलन केंद्र पहुंचे ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सड़क की मांग के लिए शासन-प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने धरातल पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। इस मौके पर रतन सिंह, चरण सिंह बघरी, मधन सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहिनी देवी, तारा देवी आदि मौजूद रहीं।