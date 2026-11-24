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शनिवार की रात भेटा गांव में घर में अकेली बुजुर्ग महिला तारा जोशी के हाथ-पैर बांधकर बदमाशों ने गले से बक्से की चाबी निकाल ली थी और जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। बेटे नीरज जोशी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने सोमवार को पीड़िता तारा जोशी का सीएचसी कांडा में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। गठित तीन टीमों ने सोमवार को सानीउडियार से लेकर कांडा और आसपास के गांवों में लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज ने बताया कि पुलिस टीमें गहनता से जांच में जुटी हैं और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच की जा रही है और इसके लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। सानीउडियार से कांडा तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं व पूछताछ जारी है। पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। -राजेंद्र साह, सीओ, कपकोट