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संगठन के प्रांतीय आह्ववान पर तीन नवंबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। शनिवार को नगर के आंगनबाड़ी केंद्र चौरासी, कपकोट और गरुड़ के ब्लॉक कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से वे मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने सरकार से जल्द मांगों का निस्तारण करने की मांग की। इस मौके पर गरुड़ में प्रदेश उपाध्यक्ष विमला कोहली, नीमा गोस्वामी, चंपा खोलिया, सुनीता गहतोड़ी, भगवती, दीपा, भावना, नगर में मोहनी देवी, कुंती आर्या, रीता साह, नीमा गोस्वामी और कपकोट में जिला अध्यक्ष कमला दानू, ब्लॉक अध्यक्ष नीमा जोशी, मालती गढि़या, जानकी ऐठानी, रेखा, किरन गढि़या, प्रभा कोरंगा, तारा, गीता, दीपा, भावना आदि मौजूद रहे। संवाद