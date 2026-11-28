Bageshwar News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 28 Nov 2026 12:32 AM IST
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धरना बागेश्वर के ऑडिटोरियम में पीआरडी जवानों का धरना सुबह 10 बजे से
बागेश्वर के गरुड़ और कपकोट ब्लॉक मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकताओं का धरना सुबह 10 बजे से
प्रशिक्षण बागेश्वर के डायट में नवनियुक्त शिक्षकों का इंडेक्शन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से
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बागेश्वर के गरुड़ और कपकोट ब्लॉक मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकताओं का धरना सुबह 10 बजे से
प्रशिक्षण बागेश्वर के डायट में नवनियुक्त शिक्षकों का इंडेक्शन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से