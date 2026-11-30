विज्ञापन



रविवार को धरने पर बैठे जवानों ने बताया कि दो सूत्री मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। विभाग में सेवाएं देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मांगों के लिए कई बार आवाज उठाने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। बताया कि धरने में शामिल 28 कर्मचारी अपनी मांगों को शासन और विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए देहरादून रवाना हुए हैं। कर्मचारियों ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। इस मौके पर राजेंद्र भोटिया, मनोज, रवींद्र, रंजना, सरोज, दीपा कोरंगा, पुष्पा पंचपाल, चंद्रा देवी धनी राम, पूनम मेहता आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

बागेश्वर। अपनी मांगों के लिए पीआरडी जवानों का धरना जारी है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज 28 पीआरडी कर्मचारी अब देहरादून के लिए रवाना हुए। शेष कर्मचारियों ने धरना स्थल पर मांगों पर अड़े रहे।