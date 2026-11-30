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छत की स्थिति बेहद खराब होने के कारण इसके गिरने का खतरा बना हुआ था। ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से जारी निविदा में विभाग में पंजीकृत ई श्रेणी और उससे ऊपर के ठेकेदार प्रतिभाग कर सकते हैं। चयनित ठेकेदार को कार्य आवंटन के बाद नौ माह के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करना होगा। पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय को नया भवन मिल चुका है लेकिन आजादी से पहले बना पुराना भवन क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपनी पहचान रखता है। इससे लोगों की यादें और क्षेत्र का शैक्षिक इतिहास जुड़ा है, ऐसे में छत बदलने से इसके संरक्षण का रास्ता साफ होगा।कोटपीएम श्री राइंका कपकोट के पुराने भवन की छत जर्जर होने से खतरा बना हुआ था। 14.96 लाख रुपये की लागत से इसके मरम्मत कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही नौ माह के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराया जाएगा।-आर चंद्रा, ईई, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर