Bageshwar News: विजयादशमी पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई शस्त्र पूजा

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एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर सीओ अजय साह के नेतृत्व पर पूजा के लिए वेदी सजाई गई। पुलिस के आधुनिक और पारंपरिक शस्त्रों की साफ-सफाई के बाद उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूजा स्थल पर रखा गया। पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजन कराई। अधिकारियों और जवानों ने शस्त्रों की पूजा की। पुलिसकर्मियों ने अपराध पर अंकुश लगाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। संवाद

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बागेश्वर। विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों का पूजन कर जवानों ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया।