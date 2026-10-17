Bageshwar News: सरयू नदी किनारे मिला तिमला बगड़ निवासी युवक का शव

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परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार नवीन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। घर के चिराग की असमय मौत से पूरे गांव में गहरा शोक व्याप्त है। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। संवाद विज्ञापन



......फोटो 16 बीजीएस 08 पी परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार नवीन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। घर के चिराग की असमय मौत से पूरे गांव में गहरा शोक व्याप्त है। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। संवाद......फोटो 16 बीजीएस 08 पी

बागेश्वर। कपकोट क्षेत्र में खाईबगड़ पुल के पास सरयू नदी के किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने वहां शव देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पूछताछ करने पर मृतक की पहचान तिमला बगड़ ग्राम पंचायत निवासी नवीन मर्तोलिया (30) पुत्र हरीश मर्तोलिया के रूप में हुई है। घटना की जानकारी तुरंत मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।