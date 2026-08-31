Almora News: जेन-जी बिटिया ने उठाई आवाज तो चंद घंटों में जागा सिस्टम

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नेहा ने शनिवार को एक वीडियो में बताया कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर में परेशानी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या तक पहुंचा। रविवार को मंत्री ने सोमेश्वर मुख्य बाजार में आधुनिक हाईटेक सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश जारी किए। मंत्री ने जिला पंचायती राज अधिकारी, अल्मोड़ा को भेजे पत्र में सोमेश्वर घाटी सेवा समूह, ग्राम सुकराड़ और स्थानीय लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर वाले पत्र का भी उल्लेख किया है। पत्र में कहा गया है कि सोमेश्वर मुख्य बाजार प्रमुख व्यापारिक और आवागमन का केंद्र है। यहां रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिलाओं के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी परेशानी होती है। मंत्री ने व्यापक जनहित, जनसुविधा और स्वच्छता को देखते हुए बाजार में आधुनिक हाईटेक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।वीडियो में बेबाकी से रखी बातकुमाऊंनी फिल्मों में अभिनय के लिए पहचान रखने वाली नेहा ने वीडियो में बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के दौरान उनकी सहेली को सोमेश्वर बाजार में शौचालय की जरूरत पड़ी। काफी तलाश के बाद तल्ली बाजार स्थित सार्वजनिक शौचालय पहुंचीं लेकिन वहां दरवाजा तक नहीं था। ऐसे में उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा। नेहा ने सवाल उठाया कि जब बाजार में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है तो दूर-दराज के गांवों से आने वाली महिलाएं आखिर अपनी जरूरत के समय कहां जाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी सहेली की परेशानी नहीं है। सोमेश्वर बाजार में खरीदारी, इलाज और सरकारी कामों के लिए रोजाना आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचती हैं। सामाजिक झिझक और लोक-लाज के कारण अधिकांश महिलाएं सार्वजनिक रूप से इस समस्या को लेकर आवाज नहीं उठा पातीं।कोटसोमेश्वर मुख्य बाजार में नया सार्वजनिक शौचालय बनाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। जिला पंचायत ने डीएम से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। भूमि का चयन हाेते ही शौचालय निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। - धर्मेंद्र सिंह रावत, राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत अल्मोड़ा