Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:28 PM IST
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एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में एडम्स क्रिकेट लीग शाम 8 बजे से।
खजांची बाजार स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रामचरितमानस का पाठ अपराह्न 3:30 बजे से।
सोमेश्वर के ग्राम पंचायत छानी ल्वेशाल में भगवती पूजा एवं आठूं पूजा सुबह 11 बजे से
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खजांची बाजार स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रामचरितमानस का पाठ अपराह्न 3:30 बजे से।
सोमेश्वर के ग्राम पंचायत छानी ल्वेशाल में भगवती पूजा एवं आठूं पूजा सुबह 11 बजे से