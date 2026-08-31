Almora News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 31 Aug 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
अल्मोड़ा। सोमेश्वर के ग्राम पंचायत छानी ल्वेशाल में भगवती पूजा एवं आठू पूजा 11 बजे से
क्रिकेट लीग
अल्मोड़ा। नगर में एडम्स क्रिकेट लीग प्रतियोगिता शाम 8 बजे से।
तापमान
अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस
-- -- -- -- -- ---
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि सोमवार को दोपहर बाद मौसम करवट लेगा। हल्की बारिश हो सकती है।
-- -- -- --
सूर्योदय: सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त: शाम 06:45 बजे
-- -- -- ---
सोना 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.45 लाख रुपये प्रति किलो।
विज्ञापन
क्रिकेट लीग
अल्मोड़ा। नगर में एडम्स क्रिकेट लीग प्रतियोगिता शाम 8 बजे से।
तापमान
अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि सोमवार को दोपहर बाद मौसम करवट लेगा। हल्की बारिश हो सकती है।
सूर्योदय: सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त: शाम 06:45 बजे
सोना 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.45 लाख रुपये प्रति किलो।