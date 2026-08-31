Almora News: महिला कोतवाली टीम ने सुनीं समस्याएं, दिया मदद का भरोसा

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हेड कांस्टेबल कविता बिष्ट और महिला कांस्टेबल तुलसी गोस्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्हें थाना के संपर्क नंबर और डायल-112 हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। बताया कि स्वास्थ्य संबंधी अथवा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दें, पुलिस द्वारा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता का आश्वासन मिलने पर वरिष्ठ नागरिकों ने पुलिस की सराहना की। साथ ही साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, नशे के दुष्प्रभाव, नए आपराधिक कानून, गौरा शक्ति एप, महिला एवं बाल सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। संवाद

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अल्मोड़ा। महिला कोतवाली की कोतवाल जानकी भंडारी के नेतृत्व में महिला महिला पुलिस टीम ने रविवार को गांव-गांव जाकर अकेले रहने वाले एकल बुजुर्गों और अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी।