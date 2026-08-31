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Almora News: बूथ सशक्तीकरण अभियान को लेकर भाजपा द्वाराहाट मंडल की बैठक

Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
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Meeting of the BJP Dwarahat Mandal regarding the booth empowerment campaign.
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तीकरण अभियान के तहत द्वाराहाट मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर तक पहुंचकर बूथों के सत्यापन तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया।
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वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार और द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा विधायक बनाने के लिए पूरी ताकत से कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री भूपेंद्र कांडपाल, जिला पंचायत सदस्य युगल किशोर आर्या, मंडल अध्यक्ष विजय बजेठा, महामंत्री वीरेंद्र नेगी, हरीश भट्ट, रमेश कांडपाल, राजेंद्र रौतेला, पूजा शाह, बीना चौधरी, सुरेंद्र अधिकारी, कैलाश आर्या, नवीन चंद्र आर्या सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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