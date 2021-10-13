Almora News: आवारा पशु, बंदर और जंगली सुअरों से परेशान मनान के ग्रामीण

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अल्मोड़ा। सोमेश्वर के मनान क्षेत्र में लावारिस पशु, बंदर और जंगली सुअरों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा पशु आए दिन राहगीरों पर हमला कर रहे हैं जबकि बंदर और जंगली सुअर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ खेती भी प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी बदहाल है। हल्की बारिश या हवा चलने पर घंटों बिजली गुल रहती है। कई जगह बिजली के तार झूल रहे हैं और पेड़ों की टहनियों से टकरा रहे हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्राम सभा पड़ोलिया निवासी ऋषिपाल का कहना कि बिजली संबंधी शिकायत करने पर संबंधित लाइनमैन अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। उन्होंने प्रशासन और विद्युत विभाग से मामले की जांच कराने के साथ आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की समस्या से निजात दिलाने और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। संवाद