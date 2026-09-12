Almora News: सुस्त पड़े सिस्टम को बच्चों ने दिखाया आईना, बदहाल सड़क के गड्ढे खुद भरे

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क्षेत्र के अंतर्गत चनौदा में एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय से बदहाल और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क की जब जिम्मेदार विभाग ने सुध नहीं ली तो स्थानीय छोटे बच्चों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए खुद ही सड़क सुधारने का बीड़ा उठा लिया। खेलने की उम्र में इन बच्चों ने सड़क पर राहगीरों और वाहन चालकों को परेशान होते देखा। इसके बाद बिना किसी के कहे, बच्चों ने एकजुट होकर आस-पास पड़ी निर्माण सामग्री, मिट्टी और पत्थर एकत्र किए और सड़क के बीचो-बीच बने गड्ढों को भरकर रास्ता चलने लायक बनाया। इस सराहनीय कार्य में दक्ष वर्मा, पृथ्वी, विशाल, सौरभ, इशान, सागर, निशा, मानस, मोहित और संदीप आदि बच्चे शामिल रहे। बच्चों की इस अनूठी पहल को देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर ठिठक गए और हर किसी ने बच्चों की पीठ थपथपाई।स्थानीय निवासियों का कहना है कि उम्र में भले ही ये बच्चे छोटे हों लेकिन इन्होंने समाज और शासन-प्रशासन को बहुत बड़ी सीख दी है। सार्वजनिक संपत्तियों और रास्तों की सुरक्षा केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। यह संदेश बच्चों ने अपने काम से दे दिया है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि बच्चों के इस प्रयास से सबक लेते हुए जल्द से जल्द सड़क का स्थायी डामरीकरण कराया जाए।