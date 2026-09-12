Almora News: सिटी में आज

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नुमाइशखेत मैदान में मुनस्यारी और गढ़वाल डायमंड के बीच फुटबाल प्रतियोगिता दोपहर तीन बजे से



कार्यक्रम

सवर्ण समाज की स्थापना के लिए बागनाथ मंदिर में कार्यक्रम सुबह 11 बजे से



अनशन

कपकोट के फुलवाड़ी में सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का अनशन सुबह 11 बजे से