Almora News: बारिश के बीच चार जगह गिरे पेड़, फायर रेस्क्यू टीम ने यातायात कराया सुचारू
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 28 Sep 2026 01:08 AM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। लगातार हो रही बारिश के बीच रविवार को अलग-अलग स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हो गईं। कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। बीरशिवा स्कूल, चमड़खान रोड, पंतकोतली-वलना रोड और हल्द्वानी रोड के पनियाली मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही फायर रेस्क्यू टीम सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही फायर रेस्क्यू टीम ने सभी स्थानों पर पहुंचकर वुडन कटर की मदद से पेड़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सड़क किनारे किया। टीम की तत्परता से बाधित मार्गों पर यातायात सुचारू हो सका और राहगीरों को राहत मिली। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत नरेश जोशी ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण अलग-अलग स्थानों पर पेड़ गिरने की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। फायर रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पेड़ों को हटाया और सभी मार्गों पर यातायात व्यवस्था बहाल कराई।
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