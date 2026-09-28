Almora News: एसएसजे परिसर में वादों की कसौटी पर आज परखे जाएंगे छात्रसंघ के दावेदार

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एसएसजे परिसर में 29 सितंबर को होने वाले छात्रसंघ के अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अमित बिष्ट और एबीवीपी के रोहित सिंह कुमल्टा के बीच सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि समेत विभिन्न पदों के प्रत्याशी भी आमसभा में अपने मुद्दे रखेंगे। कुल 13 पदों के लिए 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि सचिव पद पर भाष्कर गिरी गोस्वामी और कोषाध्यक्ष पद पर निकिता मेहरा का निर्विरोध निर्वाचन तय है। आमसभा के बाद मंगलवार को परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक छात्र-छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। इसी दिन देर शाम विजेता प्रत्याशियों का भी नाम घोषित होगा।आज शाम चार बजे तक ही जारी होंगे आईकार्डपरिसर के कुलानुशासक डॉ. धनी आर्या ने छात्र-छात्राओं से आम सभा के दिन शाम चार बजे तक नामित सहायक कुलानुशासकों से अपने आईकार्ड प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद किसी विद्यार्थी को आईकार्ड जारी करना संभव नहीं होगा। बगैर आईकार्ड के वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।संजय नयाल