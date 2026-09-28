फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Drinking water pipeline bursts near Kosi Highway; residents of several neighborhoods face inconvenience.

Almora News: कोसी हाईवे के पास फटी पेयजल लाइन, कई मोहल्लों में लोग परेशान

Mon, 28 Sep 2026 12:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 28 Sep 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Drinking water pipeline bursts near Kosi Highway; residents of several neighborhoods face inconvenience.
पेयजल लाइन की मरम्मत करते तकनीकी कर्मचारी। स्रोत जागरुक पाठक
अल्मोड़ा। मटेला से सर्किट हाउस जलाशय को पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइप लाइन कोसी हाईवे में पेट्रोल पंप के नजदीक अचानक फट गई। इस वजह से नगर के मुख्य बाजार समेत कई मोहल्लों में जलापूर्ति ठप रही, जिससे लोग परेशान रहे।
विज्ञापन

सर्किट हाउस जलाशय के लिए जलापूर्ति करने वाली पाइप लाइन पानी के अत्यधिक दबाव के चलते रविवार की सुबह करीब 9:30 बजे कोसी हाईवे में पेट्रोल पंप के नजदीक फट गई। इससे सर्किट हाउस जलाशय की पंपिंग ठप रही। पेयजल लाइन फटने से सर्किट हाउस जलाशय से जुड़े मुख्य बाजार, जोशी खोला, खत्याड़ी आदि क्षेत्रों में सुबह पेयजल वितरण नहीं हो सका। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों ने घरों में कपड़े धोने और अन्य घरेलू कार्यों की योजना बनाई थी, लेकिन पानी न मिलने से गृहणियों और आम जनता की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर में पानी की किल्लत एक स्थायी समस्या बन चुकी है। कभी स्रोत पर सिल्ट (कीचड़) आने की बात कहकर पंपिंग रोक दी जाती है, तो कभी आए दिन पेयजल लाइनें फटने से आपूर्ति बाधित रहती है। पेयजल लाइन दुरुस्त होने के बाद सोमवार से प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल होने की पूरी उम्मीद है, जिससे जनता को राहत मिलेगी।
विज्ञापन

कोट
सूचना पर जल संस्थान की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। तेजी के साथ मरम्मत कार्य कर पाइप लाइन को दुरुस्त कर दिया है। पंपिंग बहाल कर दी गई है।
- अर्जुन सिंह नेगी, जेई जल संस्थान, अल्मोड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed