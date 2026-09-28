Almora News: बिजली लाइन पर पेड़ की टहनी गिरने से आपूर्ति बाधित

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। नगर के राजपुरा क्षेत्र में रविवार को बिजली लाइन पर पेड़ की टहनी गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक बिजली गुल होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइन से टहनी हटाकर आपूर्ति बहाल करने का कार्य किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली लाइनों के आसपास पेड़ काफी घने हैं। इसके बावजूद समय रहते पेड़ों की टहनियों की कटाई-छंटाई नहीं होने से इस तरह की समस्या सामने आती रहती है। लोगों ने विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की नियमित छटाई कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं को रोका जा सके। एसडीओ रानीखेत आयुष चौहान ने बताया कि पेड़ की टहनी गिरने से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया और आवश्यक कार्रवाई कर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई।