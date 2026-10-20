Almora News: रावण दहन के बाद शहर में लगा जाम, घंटों रेंगते रहे वाहन

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रावण दहन के बाद एक साथ लोग अपने घरों को निकले तो सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस कर्मचारी उस दबाव के आगे बेबस नजर आए। आड़े-तिरछे वाहन यातायात सुचारू करने में बड़ी चुनौती बन गए। कई स्थानों पर वाहनों के बेतरतीब खड़े होने से रास्ता संकरा हो गया और दूसरे वाहन भी आगे नहीं बढ़ सके। पुलिस अधिकारियों को दशहरा पर भीड़ उमड़ने का अनुमान पहले से था। बावजूद इसके एक साथ निकले लोगों को व्यवस्थित तरीके से निकालने के व्यापक इंतजाम नहीं दिखे। डायवर्जन और पार्किंग के इंतजामों के बीच लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।