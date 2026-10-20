Almora News: जिले के खिलाड़ियों ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में झटके छह पदक

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न्यू टिहरी में आयोजित प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के कंपाउंड राउंड में विक्रम सिंह, भीम, राहुल और रनवीर सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण पदक झटका। वहीं पुरुष वर्ग के कंपाउंड इंडिविजुअल में भीम ने रजत पदक अपने नाम किया। इंडियन राउंड मिक्स टीम में दीपक और तोषी जनार्दन की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग के इंडियन राउंड में तोषी जनार्दन, तनुजा जोशी और चित्रांगदा की जोड़ी ने रजत पदक जीता। इंडियन राउंड के महिला ओलंपिक में तोषी जनार्दन ने रजत पदक झटका। वहीं महिला वर्ग के इंडियन राउंड इंडिविजुअल में तोषी जनार्दन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कोच विजय मेहरा ने बताया कि तोषी 33 इंडियन राउंड राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में और भीम 22वीं कंपाउंड राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर डीएम अंशुल सिंह, डीएओ महेशी आर्या, कोच विक्रम सिंह, कैलाश मेहरा, राजेंद्र सिंह राणा, संजय अधिकारी, हरीश गोस्वामी, पूजा मेहरा आदि ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। -- -- -- -- -- -- -- -- -

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अल्मोड़ा। खेल विभाग में तैनात तीरंदाजी के कोच विजय मेहरा की मेहनत आखिरकार रंग लाई। कोच मेहरा से प्रशिक्षण पाकर जिले के खिलाड़ियों ने पहली बार तीरंदाजी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एक स्वर्ण सहित कुल छह पदक झटके।