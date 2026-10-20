Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 20 Oct 2026 11:21 PM IST
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रामलीला कमेटी की ओर से राज्याभिषेक कार्यक्रम रात 9 बजे।
तापमान
अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस
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आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा।
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सूर्योदय: सुबह 06:11बजे
सूर्यास्त: शाम 05:49 बजे
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सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।
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तापमान
अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह 06:11बजे
सूर्यास्त: शाम 05:49 बजे
सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।