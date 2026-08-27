Almora News: डेढ़ साल से अटके व्यापार मंडल चुनाव, असमंजस में व्यापारी
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 27 Aug 2026 12:48 AM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। नगर व्यापार मंडल के चुनाव करीब डेढ़ साल से लंबित हैं। इस दौरान कभी चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता तो कभी आय-व्यय का सही ब्योरा नहीं दिए जाने को लेकर चुनाव प्रक्रिया विवादों में रही।
अब कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष और महामंत्री के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में चुनाव को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। पूर्व में 1500 रुपये की निर्धारित धनराशि जमा कर नामांकन करा चुके प्रत्याशी भी जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से बाजार की समस्याओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने में दिक्कत हो रही है।
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ऐसे में जल्द चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना जरूरी है।
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अब कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष और महामंत्री के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में चुनाव को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। पूर्व में 1500 रुपये की निर्धारित धनराशि जमा कर नामांकन करा चुके प्रत्याशी भी जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
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व्यापारियों का कहना है कि नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से बाजार की समस्याओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने में दिक्कत हो रही है।
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ऐसे में जल्द चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना जरूरी है।