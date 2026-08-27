Almora News: डेढ़ साल से अटके व्यापार मंडल चुनाव, असमंजस में व्यापारी

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अब कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष और महामंत्री के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में चुनाव को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। पूर्व में 1500 रुपये की निर्धारित धनराशि जमा कर नामांकन करा चुके प्रत्याशी भी जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।व्यापारियों का कहना है कि नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से बाजार की समस्याओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने में दिक्कत हो रही है।ऐसे में जल्द चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना जरूरी है।