Almora News: सिटी में आज

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नगर के नंदादेवी में रामलीला की तालीम शाम 7 बजे से।

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जीजीआईसी अल्मोड़ा में संगोष्ठी सुबह 10 बजे से।