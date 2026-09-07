Almora News: स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने किया कार्यबहिष्कार

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प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 17,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जा रहा है जो उनकी कड़ी मेहनत और योग्यता के मुकाबले बेहद कम है। इंटर्न ने मांग उठाई कि उत्तराखंड में एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करने की संस्तुति तुरंत प्रदान की जाए। वहां आदित्य, प्रवाही रावत, रक्षित देवड़ी, ध्रुव देवराड़ी, फलक, पंकज, कुशाग्र, भावना, शरीफ आदि मौजूद रहे।

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अल्मोड़ा। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी सहित अन्य लंबित मांगों के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने बेस अस्पताल परिसर में तेज बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। हालांकि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों ने आपातकालीन (इमरजेंसी) सेवाओं को हड़ताल से पूरी तरह मुक्त रखा है ताकि मरीजों को परेशानी न हो।