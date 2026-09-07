Almora News: अल्मोड़ा-हल्द्वानी एनएच आज और कल भारी वाहनों के लिए बंद

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आदेश के अनुसार आठ और नौ सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी 56 तथा क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर ट्रकों समेत सभी बड़े वाणिज्यिक वाहनों और यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में पिछले एक सप्ताह से जारी भारी बारिश के कारण क्वारब बाईपास के पास पहाड़ी लगातार दरक रही है। पहाड़ी से मलबा, बड़े बोल्डर और कीचड़ आने के कारण मार्ग पर बार-बार यातायात बाधित हो रहा है। इससे मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।हालात की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सोमवार को क्वारब पहुंचकर संवेदनशील स्लाइड जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर तैनात अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने और अचानक बड़े भूस्खलन की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा है।प्रतिबंध की अवधि में हल्के वाहनों के साथ एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों का संचालन क्वारब बाईपास से पूर्व की तरह जारी रहेगा। भारी वाहनों के लिए अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-13) तथा खैरना-रानीखेत मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-14) को वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।