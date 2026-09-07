Almora News: देवली में पिंजरे में कैद हुई दहशत

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अल्मोड़ा के देवली गांव में तेंदुए के आए दिन घर के आंगन तक पहुंचने से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। ग्रामीणों की मांग पर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक सप्ताह पहले गांव में पिंजरा लगाया। लंबे इंतजार के बाद रविवार रात 11:45 बजे तेंदुआ वन विभाग के जाल में फंस ही गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा दिया है। हवालबाग रेंज के रेंजर मोहन राम आर्या ने बताया कि तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अल्मोड़ा। देवली गांव में बीते एक सप्ताह से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है।