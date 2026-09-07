फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Cracks appear in the walls of a century-old building; families to be relocated.

Almora News: सौ साल पुराने भवन की दीवारों में आईं दरारें, शिफ्ट होंगे परिवार

Mon, 07 Sep 2026 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Cracks appear in the walls of a century-old building; families to be relocated.
अल्मोड़ा। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अल्मोड़ा नगर के जर्जर भवनों पर खतरा बढ़ गया है। मुरलीमनोहर वार्ड और थाना बाजार क्षेत्र में पुराने भवनों की स्थिति बारिश के कारण चिंताजनक हो गई है। मुरलीमनोहर वार्ड में करीब सौ वर्ष पुराने आवासीय भवन की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने से हादसे की आशंका बनी हुई है।
विज्ञापन

मामले की जानकारी मिलने पर मेयर अजय वर्मा ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने एहतियात के तौर पर भवन में रह रहे परिवार को तत्काल घर खाली करने के निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि जान-माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा।
विज्ञापन

इधर थाना बाजार क्षेत्र में भी लगातार बारिश के कारण एक पुराने भवन की नींव कमजोर होने की सूचना मिली है। नगर निगम की टीम ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और भवन स्वामी को नोटिस जारी किया। नगर निगम की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही नगर क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिह्नित करने का कार्य किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लगातार बारिश के कारण नगर के कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed