Almora News: पर्यटन दिवस पर अल्मोड़ा में दिखी पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत

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पर्यटन विभाग के उपनिदेशक प्रदीप कुमार गौतम ने लोगों को विभाग की ओर से संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना आदि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। मुख्य अतिथि दर्जाधारी गोविंद सिंह पिलख्वाल ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन की बड़ी ताकत है। उन्होंने पर्यटन को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की बात पर जोर दिया। वहां होटल एसोसिएशन अल्मोड़ा के अध्यक्ष अरुण वर्मा, कसार देवी होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष मोहन सिंह रायल, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पंकज भाकुनी, भाजपा जिला महामंत्री प्रकाश भट्ट, दिव्यांशा जोशी आदि मौजूद रहे।

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अल्मोड़ा। विश्व पर्यटन दिवस पर नगर के एक निजी होटल में पर्यटन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में भातखंडे संगीत महाविद्यालय और होटल मैनेजमेंट के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया।