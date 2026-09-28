Almora News: भारी बारिश में वल्मरा-सराईखेत मोटर मार्ग टूटा, 12 से अधिक गांवों का संपर्क कटा

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क्षेत्र के वाहन स्वामी प्रकाश मनराल ने बताया कि वल्मरा से करीब आठ किलोमीटर दूर बसई गांव के समीप सड़क का बड़ा हिस्सा टूट कर बह गया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि पैदल आवाजाही करना भी जोखिम भरा हो गया है। यह मोटर मार्ग क्षेत्र के कई दुर्गम गांवों के साथ गढ़वाल क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। सड़क टूटने से चिड़खण्डा, बसई, मोहनी ढय्या, जनरखाणी, सिमगांव, कमेटपानी, श्रीगाड़, जूनिया, सराईखेत, गुदलेख और चौरीखाल समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी मार्ग से तहसील, विकासखंड, कॉलेज और स्कूलों तक आवाजाही होती थी। मार्ग बंद होने से विद्यार्थियों और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों को बाजार से राशन और रोजमर्रा का सामान लाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मार्ग को जल्द दुरुस्त कर आवागमन बहाल करने की मांग की है।कोटमार्ग को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी से कार्य कराया जा रहा है। छोटे वाहनों के लिए फिलहाल मार्ग खोल दिया गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही अभी नहीं हो पाएगी। मार्ग को ठीक करने का कार्य चल रहा है। - प्रदीप नौटियाल, जेई, पीएमजीएसवाई, स्याल्दे