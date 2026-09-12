Almora News: ललित मोहन के निधन से क्षेत्र में शोक
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:45 PM IST
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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। भेटा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ललित मोहन तिवारी का आकस्मिक निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। ग्रामीणों के मुताबिक ललित मोहन गांव के विकास और ग्रामीणों से जुड़े कार्यों में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
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