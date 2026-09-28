Almora News: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जागेश्वर धाम में की पूजा-अर्चना
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 28 Sep 2026 12:26 AM IST
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अल्मोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार मिश्रा रविवार को पत्नी के साथ जागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा जागनाथ के दर्शन कर रुद्राभिषेक पूजन किया। मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी कैलाशानंद महाराज ने उनका रुद्राक्ष माला और भगवा शाल से स्वागत किया। विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्योतिर्लिंग जागनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कराया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने हनुमान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, माता पुष्टि देवी और केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। पूजन आचार्य निर्मल भट्ट, अभय गौड़, पंडित कमल भट्ट, आचार्य ललित भट्ट आदि पुरोहितों ने कराया। मंदिर प्रबंधन समिति की कार्यवाहक प्रबंधक ज्योति नपच्याल और एसडीएम सौम्या गर्ब्याल ने उन्हें मंदिर समूह की ऐतिहासिक व पौराणिक महत्ता की जानकारी दी। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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