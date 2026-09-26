Almora News: एसएसजे परिसर में वार्षिक समारोह के साथ छात्रसंघ चुनाव का आगाज

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शुक्रवार को एसएसजे परिसर के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिसर निदेशक प्रो. जगत सिंह बिष्ट ने कहा कि वार्षिक समारोह छात्र-छात्राओं की ओर से वर्षभर अर्जित उपलब्धियों का पिटारा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अल्मोड़ा की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. संजीव आर्या ने छात्रसंघ के सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। समारोह में छात्रसंघ अध्यक्ष लोकेश सुप्याल, उपाध्यक्ष भूपेश गैड़ा, छात्रा उपाध्यक्ष निकिता रौतेला, सचिव विशाल सिंह बिष्ट, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार, कोषाध्यक्ष विनय कनवाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निखिल कपकोटी, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि गोविंद प्रसाद, कला संकाय प्रतिनिधि अभिषेक पांडे और दृश्यकला प्रतिनिधि गौरव पांडे ने संबोधित किया। वहां कुलानुशासक डॉ. धनी आर्या, प्रो. सुशील कुमार जोशी, डॉ. एचआर कौशल, डॉ. एके नवीन, गिरीश अधिकारी आदि मौजूद रहे।संकाय टॉपर हुए सम्मानित- परिसर में स्नातक स्तर पर विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली दीपिका बिष्ट, मनीष कोरंगा, तुषार सनवाल, प्रिया पवार, नमन गुप्ता, अंजलि बिष्ट, दीप्ति रावत और दिव्या धामी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खेलकूद, एनसीसी और एनएसएस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और स्वयंसेवियों को सम्मानित किया गया।