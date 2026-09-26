Almora News: बाखली-खीड़ा और ताल रोड की बदहाली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

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ग्रामीणों के अनुसार सड़कों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भरने से आवाजाही और मुश्किल हो गई है। कई स्थानों पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने तत्काल सड़क की मरम्मत और डामरीकरण कराने की मांग की। विज्ञापन

सूचना पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मोहित देवपा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने गड्ढों का जल्द भरान कराने और 15 अक्तूबर से दोनों सड़कों पर डामरीकरण शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तय समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार सड़कों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भरने से आवाजाही और मुश्किल हो गई है। कई स्थानों पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने तत्काल सड़क की मरम्मत और डामरीकरण कराने की मांग की।सूचना पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मोहित देवपा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने गड्ढों का जल्द भरान कराने और 15 अक्तूबर से दोनों सड़कों पर डामरीकरण शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तय समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।

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चौखुटिया (अल्मोड़ा)। बाखली-खीड़ा और ताल रोड की बदहाल स्थिति को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व सैनिक भुवन सिंह कठायत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क पर धरना देकर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों सड़कों की हालत लंबे समय से खराब है, लेकिन शिकायतों के बावजूद सुधारीकरण नहीं किया जा रहा है।