Almora News: अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविरों के लिए तिथियां और स्थल घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 26 Sep 2026 12:12 AM IST
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अल्मोड़ा। जिले के विभिन्न विकासखंडों में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए विकासखंडवार तिथि और स्थल निर्धारित करने के साथ नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नामित किए हैं।
ताकुला में 26 सितंबर को जूनियर हाईस्कूल धोनीगाड़, ताड़ीखेत में 29 सितंबर को जीआईसी कुनेलाखेत और द्वाराहाट में पांच अक्तूबर को सीएचसी मजखाली में शिविर लगाया जाएगा। चौखुटिया में सात अक्तूबर को जीआईसी कलरौ खड़कत्या, सल्ट में आठ अक्तूबर को जीआईसी क्वेरला और स्याल्दे में नौ अक्तूबर को जीआईसी जौरासी में शिविर होगा।
लमगड़ा में 12 अक्तूबर को प्राथमिक पाठशाला टकौली-ढैली, भिकियासैंण में 15 अक्तूबर को जीआईसी जीनापानी, धौलादेवी में 16 अक्तूबर को जीआईसी भनौली, भैसियाछाना में 17 अक्तूबर को विकासखंड सभागार और हवालबाग में 18 अक्तूबर को ग्राम पंचायत तलाड़ में शिविर आयोजित किया जाएगा।
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ताकुला में 26 सितंबर को जूनियर हाईस्कूल धोनीगाड़, ताड़ीखेत में 29 सितंबर को जीआईसी कुनेलाखेत और द्वाराहाट में पांच अक्तूबर को सीएचसी मजखाली में शिविर लगाया जाएगा। चौखुटिया में सात अक्तूबर को जीआईसी कलरौ खड़कत्या, सल्ट में आठ अक्तूबर को जीआईसी क्वेरला और स्याल्दे में नौ अक्तूबर को जीआईसी जौरासी में शिविर होगा।
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लमगड़ा में 12 अक्तूबर को प्राथमिक पाठशाला टकौली-ढैली, भिकियासैंण में 15 अक्तूबर को जीआईसी जीनापानी, धौलादेवी में 16 अक्तूबर को जीआईसी भनौली, भैसियाछाना में 17 अक्तूबर को विकासखंड सभागार और हवालबाग में 18 अक्तूबर को ग्राम पंचायत तलाड़ में शिविर आयोजित किया जाएगा।
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