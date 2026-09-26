Almora News: अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविरों के लिए तिथियां और स्थल घोषित

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ताकुला में 26 सितंबर को जूनियर हाईस्कूल धोनीगाड़, ताड़ीखेत में 29 सितंबर को जीआईसी कुनेलाखेत और द्वाराहाट में पांच अक्तूबर को सीएचसी मजखाली में शिविर लगाया जाएगा। चौखुटिया में सात अक्तूबर को जीआईसी कलरौ खड़कत्या, सल्ट में आठ अक्तूबर को जीआईसी क्वेरला और स्याल्दे में नौ अक्तूबर को जीआईसी जौरासी में शिविर होगा।लमगड़ा में 12 अक्तूबर को प्राथमिक पाठशाला टकौली-ढैली, भिकियासैंण में 15 अक्तूबर को जीआईसी जीनापानी, धौलादेवी में 16 अक्तूबर को जीआईसी भनौली, भैसियाछाना में 17 अक्तूबर को विकासखंड सभागार और हवालबाग में 18 अक्तूबर को ग्राम पंचायत तलाड़ में शिविर आयोजित किया जाएगा।