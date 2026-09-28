Almora News: बैंक हड़ताल से पहले रविवार को खुले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

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हड़ताल के चलते सोमवार से बुधवार तक बैंकिंग सेवाएं ठप रहने की आशंका है। जिले में बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होने से करीब 80 से 90 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है। हालांकि, वास्तविक नुकसान हड़ताल की स्थिति और बैंकिंग गतिविधियों पर निर्भर करेगा। लगातार कई दिनों तक सेवाएं प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए रविवार को भी शाखाएं खोलीं। इससे ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने का मौका मिला। हड़ताल के दौरान चेक क्लियरिंग, ऋण संबंधी प्रक्रिया, नए खाते खोलने और शाखाओं में नकद लेनदेन जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के क्षेत्रीय सचिव यासर अंसारी ने माल रोड स्थित मुख्य शाखा के सामने प्रदर्शन में सदस्यों से शामिल होने की अपील की है।बैंक खुले पर बारिश के कारण कम पहुंचे ग्राहकविभिन्न मांगों के लिए बैंककर्मियों की सोमवार से प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर रविवार को अवकाश के दिन जिले में कई बैंक खुले रहे। हड़ताल के कारण लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाएं ठप रहने की आशंका को देखते हुए शाखाओं में लेनदेन और आवश्यक वित्तीय निपटाने के इंतजाम किए गए थे। हालांकि मूसलाधार बारिश के चलते बैंकों में ग्राहकों की आवाजाही पर मिला-जुला असर ही देखने को मिला। संवाद