Almora News: नायक सूबेदार पृथ्वी पाल सिंह रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

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रविवार सुबह करीब 8:30 बजे गमगीन माहौल में अंतिम यात्रा सिलोर महादेव श्मशान घाट के लिए रवाना हुई। वृद्ध माता लक्ष्मी देवी, पत्नी गंगा देवी, पुत्र ओम और पुत्री प्रियांशी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। अंतिम यात्रा में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।13 कुमाऊं रेजीमेंट रानीखेत से सूबेदार अमित कुमार के नेतृत्व में पहुंची 16 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान ग्राम प्रधान किशन सिंह कुवार्बी, पूर्व प्रधान सुंदर सिंह कुवार्बी, चमीनी के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह मेहरा, सेवानिवृत्त सूबेदार पान सिंह कुवार्बी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सूबेदार बहादुर सिंह, सूबेदार उमेश चंद्र पांडेय समेत क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। चमीनी, कुन्स्यारी, खलना, बसकना, पौनली और तिपौला समेत आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।