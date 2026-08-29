Almora News: बिजली-पानी की समस्या से जूझ रहे मजखाली के ग्रामीण

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उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनने के बावजूद पंपिंग और संचालन व्यवस्था ठीक नहीं होने से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं, जंगल क्षेत्र से गुजर रही बिजली लाइन के कारण आए दिन आपूर्ति बाधित रहती है। ग्रामीणों ने मजखाली को रानीखेत फीडर से हटाकर नैणी फीडर से जोड़ने की मांग की है।एनएस अधिकारी, केशव राम, महेंद्र सिंह, योगेश सिंह, चंदन राम, नंदन प्रसाद, गणेश अधिकारी, गौरव अधिकारी, बालम राम, राम सिंह, कैलाश सिंह, मोहन सिंह, श्याम सिंह, निर्मल पांडेय, शिवराज सिंह आदि ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है।मजखाली को सीधे नैनी फीडर से जोड़ना संभव नहीं है। इसके लिए नया बिजलीघर बनाना होगा। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।