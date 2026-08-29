Almora News: बिजली-पानी की समस्या से जूझ रहे मजखाली के ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 29 Aug 2026 12:00 AM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। मजखाली क्षेत्र में लंबे समय से बिजली और पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर जल्द व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनने के बावजूद पंपिंग और संचालन व्यवस्था ठीक नहीं होने से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं, जंगल क्षेत्र से गुजर रही बिजली लाइन के कारण आए दिन आपूर्ति बाधित रहती है। ग्रामीणों ने मजखाली को रानीखेत फीडर से हटाकर नैणी फीडर से जोड़ने की मांग की है।
एनएस अधिकारी, केशव राम, महेंद्र सिंह, योगेश सिंह, चंदन राम, नंदन प्रसाद, गणेश अधिकारी, गौरव अधिकारी, बालम राम, राम सिंह, कैलाश सिंह, मोहन सिंह, श्याम सिंह, निर्मल पांडेय, शिवराज सिंह आदि ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है।
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मजखाली को सीधे नैनी फीडर से जोड़ना संभव नहीं है। इसके लिए नया बिजलीघर बनाना होगा। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -आयुष चौहान, एसडीओ विद्युत विभाग रानीखेत
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उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनने के बावजूद पंपिंग और संचालन व्यवस्था ठीक नहीं होने से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं, जंगल क्षेत्र से गुजर रही बिजली लाइन के कारण आए दिन आपूर्ति बाधित रहती है। ग्रामीणों ने मजखाली को रानीखेत फीडर से हटाकर नैणी फीडर से जोड़ने की मांग की है।
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एनएस अधिकारी, केशव राम, महेंद्र सिंह, योगेश सिंह, चंदन राम, नंदन प्रसाद, गणेश अधिकारी, गौरव अधिकारी, बालम राम, राम सिंह, कैलाश सिंह, मोहन सिंह, श्याम सिंह, निर्मल पांडेय, शिवराज सिंह आदि ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है।
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मजखाली को सीधे नैनी फीडर से जोड़ना संभव नहीं है। इसके लिए नया बिजलीघर बनाना होगा। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -आयुष चौहान, एसडीओ विद्युत विभाग रानीखेत