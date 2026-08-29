Almora News: आसमान से ड्रोन तो जमीन पर 45 कैमरों और 11 पिंजरों से रखी जा रही है बाघ पर नजर

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वन विभाग ने इस बार बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वन्यजीव की सटीक लोकेशन और गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए दो आधुनिक ड्रोन कैमरों से आसमान से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही जंगल और ग्रामीण इलाकों में दो लाइव कैमरे और 45 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। बाघ को कैद करने के लिए तड़म ग्रामसभा में एक नया पिंजरा बढ़ाते हुए अब क्षेत्र में कुल 11 पिंजरे सक्रिय कर दिए गए हैं। इस बेहद पेचीदा रेस्क्यू अभियान को सफल बनाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ टीम और डॉक्टरों का विशेष दस्ता भी लगातार मौके पर जुटा हुआ है।रेस्क्यू और निगरानी टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए छह एनक्लोजर, सात हाई-पावर फ्लैश लाइट और अन्य अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं। गश्ती दल लगातार पिंजरों और कैमरा ट्रैप की जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित गांवों में लाउडस्पीकर के जरिये मुनादी कराई जा रही है। जगह-जगह पोस्टर लगाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। वन विभाग ने साफ किया है कि जब तक वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक यह अभियान पूरी मुस्तैदी के साथ जारी रहेगा।